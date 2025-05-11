РФ постепенно нивелирует преимущество Украины в дронах: FT предупреждает о переломном моменте в войне технологий

РФ постепенно нивелирует преимущество Украины в дронах / © Associated Press

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Россия за два года почти сравнялась с Украиной в сфере боевых дронов и имеет все шансы перегнать ее в ближайшие два года.

Об этом предупреждает Financial Times, ссылаясь на украинских производителей и экспертов.

Украина до сих пор считается лидером в разработке FPV-дронов благодаря тысячам стартапов и гибким производственным цепям. Только компания TAF Drones, основанная в первые месяцы полномасштабного вторжения, изготовила 350 тысяч беспилотников в 2023 году с более чем 2 миллионами в целом. В 2024 году она уже получила государственные контракты на аналогичное количество.

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Но инновационное преимущество Украины стирается. По словам основателя компании Яковенко, РФ быстро адаптируется, копирует технологии и более эффективно налаживает массовое производство. Если эта тенденция продлится еще два года, Украине будет очень тяжело удерживать фронт, предупреждает он.

Главные проблемы украинского дронового сектора:

Кризис с поставкой китайских комплектующих: из-за экспортных ограничений Пекина на камеры и сенсоры дроны приходится ждать несколько недель.

Европейские аналоги в разы дороже, а собственное производство только зарождается.

РФ ввела новое оружие – дроны с оптоволоконной связью, которые невозможно заглушить РЭБ, и планирует активнее использовать их летом.

Несмотря на все, Украина остается инновационным лидером, но на Западе ее опыт до сих пор не в полной мере учтен. Производители дронов надеются на разрешение экспорта украинских дронов в Европу уже в этом году, однако многие страны ЕС не хотят отдавать приоритет украинским технологиям.

"Мы придумываем первые, но Россия очень быстро реагирует. Если это продлится долго - мы не устоим", - заключает Яковенко.

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