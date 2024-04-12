РФ постоянно пытается изменить свою тактику: Евлаш о массированных ударах по Украине

Армия Российской Федерации постоянно пытается несколько видоизменять свою тактику для массированных и мощных обстрелов Украины. Оккупанты используют разные средства, чтобы комбинировать свои удары и отвлекать сил ПВО.

Об этом во время телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

К примеру, во время обстрела Украины ночью 11 апреля россияне применили почти все свои самолеты разных типов. По словам Евлаша, это были Ту-95МС, МиГ-31К, Су-34, Су-35. Также оккупанты атаковали зенитными ракетными комплексами С-300 и беспилотниками.

Представитель ПС говорит, что россияне используют много разных средств, которыми они одновременно пытаются атаковать Украину.

"После вчерашней атаки видим, что враг снова прибегает к таким "пощупываниям" своими "Шахедами" и постоянному беспокоящему огню для того, чтобы кошмарить местное население. Ну и конечно, что он пытается доставить нам хлопот, чтобы мы меньше времени тратили на подготовку, на перезаряжение, перевооружение", — отметил он.

По его словам, таким образом, враг пытается постоянно применять и тактическую авиацию.

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Напомним, ночью и утром 11 апреля армия РФ ударила "Кинжалами", авиационными и крылатыми ракетами, дронами. В общей сложности для атаки по Украине враг применил 82 средства воздушного нападения. Основным направлением удара РФ стала Львовская область.

Россия атаковала энергообъекты в четырех областях: Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской. Самая сложная ситуация сложилась в Харьковской области. В регионе более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.

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