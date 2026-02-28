- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ потеряла сотни солдат в сутки и технику — новые данные Генштаба
Потери оккупационной армии РФ выросли на сотни человек в сутки.
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 770 солдат, а также танки, артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 265 900 (+770) человек
танков — 11 707 (+1)
боевых бронированных машин — 24 102 (+5)
артиллерийских систем — 37 663 (+32)
РСЗО — 1 661 (+2)
средства ПВО — 1 305
самолетов — 435
вертолетов — 348
БпЛА оперативно-тактического уровня — 149 637 (+1 616)
крылатые ракеты — 4 384
корабли / катера — 29
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 80 329 (+149)
специальная техника — 4 075
Напомним, президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.