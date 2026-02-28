ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
311
Время на прочтение
1 мин

РФ потеряла сотни солдат в сутки и технику — новые данные Генштаба

Потери оккупационной армии РФ выросли на сотни человек в сутки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 770 солдат, а также танки, артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 265 900 (+770) человек

  • танков — 11 707 (+1)

  • боевых бронированных машин — 24 102 (+5)

  • артиллерийских систем — 37 663 (+32)

  • РСЗО — 1 661 (+2)

  • средства ПВО — 1 305

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 348

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 149 637 (+1 616)

  • крылатые ракеты — 4 384

  • корабли / катера — 29

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 80 329 (+149)

  • специальная техника — 4 075

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.

