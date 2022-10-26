РФ потеряла в Украине больше техники, чем у некоторых армий мира — Зеленский

Президент считает, что восстановить эти потери России не получится.

Украинские защитники сбили уже почти 250 российских вертолётов. В частности, сегодня Воздушные силы сбили вертолет оккупантов и дроны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 26 октября.

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"Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз была на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных сил — сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны", — сказал Зеленский.

По его словам, российские оккупанты потеряли в Украине уже столько техники – авиационной и другой – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь вооружение.

"Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага", – подытожил Зеленский.