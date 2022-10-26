РФ потеряла в Украине больше техники, чем у некоторых армий мира — Зеленский

Президент считает, что восстановить эти потери России не получится.
Украинские защитники сбили уже почти 250 российских вертолётов. В частности, сегодня Воздушные силы сбили вертолет оккупантов и дроны.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 26 октября.
"Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз была на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных сил — сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны", — сказал Зеленский.
По его словам, российские оккупанты потеряли в Украине уже столько техники – авиационной и другой – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь вооружение.
"Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага", – подытожил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский рассказал о тяжелых боях у Бахмута и Авдеевки.
Напомним, что ВСУ продолжают уничтожать технику и боеприпасы противника по всем направлениям. Так, сегодня в Херсонской области ВСУ уничтожили "Ураган" рашистов. А в Луганской области в результате удара ВСУ "задвохсотили" 60 оккупантов.
Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили в начале октября рассказывал, что ВСУ с начала войны захватили более 400 трофейных танков и почти тысячу бронемашин разного типа.
В британской разведке подтвердили, что большинство танкового парка Украины сегодня составляет затрофеенная российская техника.