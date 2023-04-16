РФ потеряла в Украине почти весь спецназ: эксперт указал на проблемы в российской армии

Россия потеряла в Украине почти весь свой спецназ, ведь использовала его не по назначению, а как штурмовую пехоту.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович, передает FREEДОМ.

Эксперт прокомментировал статью The Washington Post, в которой, со ссылкой на "слитые" документы Пентагона, говорится, что российский спецназ потерял до 95% личного состава.

"Ситуация, скорее, не в том, что спецназ был плохо подготовлен. Здесь проблема, очевидно, заключается в том, что его неправильно использовали — использовали в качестве штурмовой пехоты. То есть для штурма укрепленных позиций, для того, чтобы захватить и прорвать оборону. Спецназ для этого не предназначен, он предназначен для определенных задач, достаточно конкретных и специфических. Спецназ — это искусственный товар, который тренируется для определенных целей, в частности для работы в тылу противника, для работы по конкретным задачам", — отметил Попович.

По его мнению, использование российским командованием спецназа для штурмовых атак свидетельствует о нехватке квалифицированной пехоты. Эксперт отмечает, что для возобновления российского спецназа уйдут годы.

"Можно согласиться с данными разведки о том, что для восстановления этого потенциала РФ понадобятся годы. Я не готов судить, что это будет 10 лет. Но то, что это годы, а не один год, это совершенно точно", — подытожил Попович.

Напомним, что, согласно слитым в Сети "секретным" документам США, Кремль чрезмерно полагался на спецназ, используя в составе пехотных формирований. Это привело к огромным потерям убитыми и ранеными.

Также в The Washington Post писали, что Украина отложила весеннее контрнаступление и может прибегнуть к "полной мобилизации" населения.

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