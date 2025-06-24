РФ повредила Главную астрономическую обсерваторию Украины в Киеве (видео)

Главная астрономическая обсерватория НАН Украины в Киеве

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В ночь на 23 июня российские обстрелы Киева повлекли повреждение Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины. Взрывная волна выбила окна в главном корпусе и дверь в корпусе с уникальным горизонтальным солнечным телескопом АЦУ-5, используемым для исследования Солнца и его атмосферы.

Об этом сообщает Universe Space Tech.

На территории обсерватории были обнаружены металлические кубики-осколки от боевой части дрона «Шахед». Эти специально разработанные осколки предназначены для максимального поражения и разлетаются на высоких скоростях после взрыва. К счастью, никто из сотрудников не пострадал и научное оборудование осталось целым. В настоящее время продолжается инвентаризация и оценка нанесенного ущерба.

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Взрывной волной повредило здание Главной астрономической обсерватории НАН Украины в Киеве.

Главная астрономическая обсерватория, основанная 17 июля 1944 г., является ключевым научным центром. Ее сотрудники проводят исследования в таких областях, как движение небесных тел, космическая геодинамика, физика звезд и галактик, планетные системы, физика Солнца, атмосферная оптика, разработка астрономических приборов и астроинформатика. В обсерватории также работает астрокосмический информационно-вычислительный центр (АКИОЦ).

Напомним, российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область днем 24 июня. В результате обстрелов в Днепре и Самаре погибли и ранены. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.