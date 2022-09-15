"РФ повсюду оставляет после себя смерть": в Изюме нашли массовое захоронение людей — Зеленский

Завтра в Изюм прибудут журналисты – украинские и международные, чтобы весь мир знал, к чему привела российская оккупация.

В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей, замученных российскими оккупантами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения поздно вечером, 15 сентября.

По словам президента, необходимые процессуальные действия там уже начались.

"Больше информации – четкой, проверенной информации – должно быть завтра", – сказал он.

Завтра в Изюм прибудут журналисты – украинские и международные, чтобы весь мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация.

"Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет за собой смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого. Вечная память всем, чья жизнь забрали оккупанты! Вечная слава каждому, кто воюет за Украину!", — подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Изюме от военных действий погибли по меньшей мере тысяча человек.

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