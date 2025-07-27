Военные КНДР / © Associated Press

Реклама

Россия готовит масштабное наступление против Украины уже этим летом при поддержке военных из Северной Кореи. Пхеньян собирается отправить в Россию до 6 тысяч военных в августе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на разведку Сеула.

Помимо военных, Пхеньян согласился предоставить России саперов и строителей для работ в приграничных регионах.

Реклама

«Северная Корея начала активный набор военнослужащих для отправки в помощь России. В частности, Пхеньян планирует отправить около 6 тысяч дополнительных солдат», — отмечает издание.

На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын принимал в Пхеньяне российского чиновника Сергея Шойгу. По данным южнокорейской разведки, на встрече обсудили отправку около 1000 саперов и еще 5000 военных строителей.

Напомним, аналитики ISW писали, что развертывание войск Северной Кореи на украинской территории, о чем предупреждает южнокорейская разведка, спровоцирует существенный перелом на поле боя, который может улучшить наступательные возможности российских войск.

Эксперты подчеркивают, что влияние северокорейской поддержки невозможно точно оценить без информации о размере и составе контингента, который КНДР отправит в Украину. Также пока неясно, как скоро войска Ким Чен Ына станут эффективными в операциях вместе с российскими оккупантами в Украине.

Реклама