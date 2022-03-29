РФ предложила провести переговоры Путина и Зеленского: когда они могут встретиться

Об этом заявил член переговорной группы РФ.
Россия предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.
Об этом заявил член переговорной группы РФ и государственный советник Российской Федерации Владимир Мединский.
"Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД. При быстрой работе по договору и нахождении компромисса возможность заключить мир станет ближе", — заявил Мединский на брифинге по результатам переговоров с Украиной в Стамбуле.
К слову, парафирование – это предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его создании.
Также в РФ пообещали кардинально сократить военную активность в Киевском и Черниговском направлениях.
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