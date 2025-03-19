РФ прекращает удары по энергетической инфраструктуре Украины: в СНБО назвали важный нюанс

Минобороны РФ заявило, что прекращает удар и по энергетической инфраструктуре Украины. Да, любая новая атака по нашей территории будет означать, что россияне атакуют гражданских сознательно.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Получается, что после заявления минобороны РФ о прекращении атак по энергетической инфраструктуре и упоминание "украинского ВПК", любая новая атака по Украине будет означать, что они атакуют гражданских сознательно. Считаю очень важно это зафиксировать", — подчеркнул Коваленко.

Ранее говорилось о том, что настояние диктатора РФ Владимира Путина на том, что "ключевым условием" мира является полное прекращение западной военной и разведывательной поддержки украинской армии "неприемлемо".

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