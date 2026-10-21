РФ превратила завод Шахедов в крепость: там больше ПВО, чем у резиденции Путина

33 позиции ПВО и антидроновые сетки: как Путин защищает главный завод «Шахедов» / © Радіо Свобода

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Путинский режим превратил так называемую особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, где налажено массовое производство дронов Shahed-«Герань», в один из самых защищенных объектов во всей России. Новые спутниковые снимки зафиксировали уже 33 позиции систем ПВО.

Об этом передает Радио Свобода.

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Новые спутниковые снимки от 21 октября показывают, что вокруг особой экономической зоны появились бетонные башни, площадки для зенитных комплексов «Панцирь» и «Тор», а также вышки с зенитными пулеметами.

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© Радіо Свобода

Кроме того, на территории «Алабуги» расположены вышки для зенитных крупнокалиберных пулеметов и конструкции для натяжения антидроновых сетей над производственными корпусами.

© Радіо Свобода

В издании отмечают, что «Алабуга» остается одним из наиболее защищенных от украинских ударов объектов в России рядом с резиденцией Путина на Валдае (31 башня и 2 позиции ЗРК С-300/400).

Для сравнения, в Москве и Московской области с 2022 года построили чуть более сотни новых позиций ПВО.

По данным «Радио Свобода», попыток атаковать «Алабугу» украинские военные не предпринимали с июня 2025 года.

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Ранее в совместном докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института Джорджа Буша-младшего сообщалось, что Северная Корея направила в Россию 12 тысяч рабочих для сборки «Шахедов» в Алабуге.

По данным авторов доклада, северокорейским рабочим платят 2,5 доллара в час. До 90% их заработков присваивает режим Ким Чен Ина.

Ранее сообщалось, что на российских заводах около 25 тысяч рабочих из Северной Кореи собирают дроны для атак по Украине.

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