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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ превратила завод Шахедов в крепость: там больше ПВО, чем у резиденции Путина

Россия построила вокруг завода «Шахедов» в Татарстане настоящую ПВО-крепость: спутники показали масштабы обороны.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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33 позиции ПВО и антидроновые сетки: как Путин защищает главный завод «Шахедов»

33 позиции ПВО и антидроновые сетки: как Путин защищает главный завод «Шахедов» / © Радіо Свобода

Путинский режим превратил так называемую особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, где налажено массовое производство дронов Shahed-«Герань», в один из самых защищенных объектов во всей России. Новые спутниковые снимки зафиксировали уже 33 позиции систем ПВО.

Об этом передает Радио Свобода.

Новые спутниковые снимки от 21 октября показывают, что вокруг особой экономической зоны появились бетонные башни, площадки для зенитных комплексов «Панцирь» и «Тор», а также вышки с зенитными пулеметами.

/ © Радіо Свобода

© Радіо Свобода

Кроме того, на территории «Алабуги» расположены вышки для зенитных крупнокалиберных пулеметов и конструкции для натяжения антидроновых сетей над производственными корпусами.

/ © Радіо Свобода

© Радіо Свобода

В издании отмечают, что «Алабуга» остается одним из наиболее защищенных от украинских ударов объектов в России рядом с резиденцией Путина на Валдае (31 башня и 2 позиции ЗРК С-300/400).

Для сравнения, в Москве и Московской области с 2022 года построили чуть более сотни новых позиций ПВО.

По данным «Радио Свобода», попыток атаковать «Алабугу» украинские военные не предпринимали с июня 2025 года.

Ранее в совместном докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института Джорджа Буша-младшего сообщалось, что Северная Корея направила в Россию 12 тысяч рабочих для сборки «Шахедов» в Алабуге.

По данным авторов доклада, северокорейским рабочим платят 2,5 доллара в час. До 90% их заработков присваивает режим Ким Чен Ина.

Ранее сообщалось, что на российских заводах около 25 тысяч рабочих из Северной Кореи собирают дроны для атак по Украине.

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