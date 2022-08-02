"РФ прибегает к безответственным угрозам ядерной кнопкой" — Блинкен о шантаже Кремля

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и прибегает к опасным угрозам "ядерной кнопкой".

Такое заявление сделал Блинкен во время конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает "Европейская правда".

"Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и прибегает к безответственным, опасным угрозам ядерной кнопкой — ее президент предупредил, что те, кто поддерживает защиту Украины, цитирую, "рискует получить последствия… которых вы не видели никогда раньше в своей истории", — сказал Энтони. Блинкен, среди примеров угрожающего поведения кроме РФ, упомянул КНДР и Иран.

В этом контексте Блинкен заметил, что под контролем российских оккупационных войск остается крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Ее же Россия использует как военную базу и обстреливает оттуда украинцев, зная, что они не могут и не станут избивать в ответ, потому что могут случайно попасть в ядерные объекты, реактор или хранилище радиоактивных отходов.

"Это преподносит понятие использования человеческого щита на совершенно другой и ужасающий уровень", — заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что агрессия РФ против Украины является вопиющим нарушением международного права и основанного на правилах глобального порядка, который все пытаются сохранять.

"Да еще более критично – и это напрямую связано с темой, которая нас собрала на этой конференции, – что эти действия также противоречат гарантиям, которые она (РФ) предоставила Украине в 1994 году по так называемому Будапештскому меморандуму, гарантии уважения к суверенитету и независимости Украины, которые сыграли важную роль в том, чтобы Украина решилась отдать свой ядерный арсенал, унаследованный после распада СССР… Какой сигнал это посылает любой стране мира? против своего суверенитета и независимости", – отметил он.

Блинкен подчеркнул, что все страны, обладающие ядерным оружием, обязаны действовать ответственно.

"Мы со своей стороны избрали действовать сдержанно и избегать шагов, которые могут непреднамеренно повысить напряжение — как, например, отказались от ранее запланированных испытаний межконтинентальных баллистических ракет и не повысили готовность наших ядерных сил в ответ на российское "бряцание оружием". В нашем мире нет места для ядерного сдерживания на основе принуждения, запугивания и шантажа. И мы должны совместно противодействовать такому", — подытожил госсекретарь США.

Ранее Блинкен назвал условие для применения США ядерного оружия.

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