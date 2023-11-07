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РФ прибегает к испытанию новых тактик: Тарнавский показал неудачный штурм оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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РФ прибегает к испытанию новых тактик: Тарнавский показал неудачный штурм оккупантов

Уничтоженная техника окупантов/Фото: скриншот

Оккупанты пытались штурмовать передовые позиции десантников ВСУ.

Оккупационная армия России прибегает к испытанию новых тактик на войне.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Так, на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников 79-й десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины в ночное время под прикрытием тумана.

"В итоге враг потерял четыре единицы техники и отступил", – добавил Тарнавский.

Напомним, по данным аналитиков, ВСУ расширили контроль над позициями на левом берегу Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
199
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