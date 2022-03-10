РФ придумала фейк о разработке биологического и химического оружия в Украине: Ляшко просит ВОЗ объяснить, почему это неправда

РФ придумала фейк о разработке биологического и химического оружия в Украине: Ляшко просит ВОЗ объяснить, почему это неправда

Ляшко просит ВОЗ опровергнуть очередной фейк россиян.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился в ВОЗ, как партнеров, досконально знающих систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости пропаганды РФ, распространяющей очередные бессмысленные фейки о якобы "биологическом и химическом оружии и якобы следах его разработки в Украине".

Об этом глава Минздрава написал в Facebook.

"Российский захватчик, не имея успехов на поле боя, продолжает информационную войну. Государственная пропаганда РФ способна "найти" условное оружие у детей, войска в роддомах, а машины быстрой называть боевой техникой – все для того, чтобы оправдать свою бесчеловечную жестокость и безжалостность атаки на мирное население", — отметил Ляшко.

По его словам, сейчас один из нарративов захватчика — это поиск мнимого биологического и химического оружия и следов его разработки в Украине. Ляшко отметил, что российские военные и дипломаты с уверенным видом рассказывают, мол, "секретные разработки в украинских лабораториях, о выведении новых штаммов болезней и производстве биологического оружия".

"Конечно, для любого образованного человека – это не больше, чем просто больная фантазия. Более того, РФ так же прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются. И в Белгороде, и в Ростове, откуда сейчас едут российские танки в Украину, можно пойти в отделение санитарно-эпидемиологической службы и вживую посмотреть на эту работу. Но народ России выбирает смотреть телевизор", — написал Ляшко.

Глава Минздрава Украины отметил, что ВОЗ, Европейский региональный и украинские офисы ВОЗ на протяжении многих лет помогают системе общественного здоровья в Украине.

"Проводили оценки работы, обучение персонала, в начале пандемии COVID-19 помогали поставлять оборудование, которое позволило выявить первые случаи коронавируса в Украине, а сейчас захватчики, опираясь на факты наличия этого оборудования, уже готовы обвинять Украину в создании этого вируса! Призываю вас, как партнеров, досконально знающих систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости подмены света науки темнотой пропаганды", — подчеркнул Ляшко.

Читайте также: