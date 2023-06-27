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РФ придумала новый способ шантажа, чтобы принудить украинцев к паспортизации

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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РФ придумала новый способ шантажа, чтобы принудить украинцев к паспортизации

Войска РФ продолжают насильственную паспортизацию. / Фото: Людмила Денісова / Facebook

Войска РФ продолжают насильственную паспортизацию.

Оккупационные власти принуждают украинцев к принудительной паспортизации на фоне затруднительного положения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, даже мизерные денежные выплаты и временное жилье, лицам, страдающим подтоплением на ТОТ Херсонщины, они предоставляют только тем, кто вступил в «российское гражданство».

"Нет таких между унижением человеческого достоинства, которое бы не могла пересечь Российская Федерация", — добавила Маляр.

Напомним, на временно оккупированных территориях российские войска продолжают насильственную паспортизацию украинцев. В Запорожской области захватчики прибегли к шантажу.

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Дата публикации
Просмотры
123
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