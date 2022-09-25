РФ применила на фронте химическое оружие: эксперт рассказал об опасности этих гранат

Оккупанты применяют против украинских военных газовые гранаты К-51, которые относят к химическому оружию.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал использование оккупантами на фронте газовой гранаты К-51.

Эту гранату россияне применили на Южнобужском направлении 24 сентября.

Эксперт подчеркнул, что эта граната относится уже к химическому оружию.

"В ее составе – перечный газ, но в гораздо большей концентрации, чем гранаты, которыми полиция разгоняет демонстрации. Здесь – порошок, пластиковый корпус, запал такой же, как у обычной гранаты", – пояснил Жданов.

По его словам, эта граната эффективна преимущественно в закрытых помещениях для "выкуривания" противника, не имеющего противогаза.

"С противогазом все проблемы исчезают. Эту гранату сбросили с беспилотника на наши позиции. Так как местность была открыта и очень быстро сработали медики – потерь не было. Но сам факт применения химического оружия очень настораживает. Посмотрим на реакцию Запада", — сказал эксперт.

Как добавляет mil.in.ua, газовые гранаты К-51 активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.