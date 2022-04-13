РФ принудительно отправила воевать в Украину мужчин из ОРДЛО, у которых нет опыта ведения боевых действий – Генштаб

РФ принудительно отправила воевать в Украину мужчин из ОРДЛО, у которых нет опыта ведения боевых действий – Генштаб

Также у мобилизованных из ОРДЛО есть проблемы с обеспечением оружием, боеприпасами и лекарствами.

Россия пытается любыми методами пополнить личный состав военных РФ, которых уже около 20 тыс. погибли на территории Украины. Поэтому российские власти принудительно отправили воевать в Украину мужчин из ОРДЛО.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 апреля.

"В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось во время принудительной мобилизации мужчинами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что только 5-10% мобилизованных имеют опыт ведения боевых действий. Кроме того, у них есть значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами. Управление этих подразделений осуществляется российскими офицерами.

Также в Генштабе сообщили, что на Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных сил Украины.

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