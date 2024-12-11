РФ принудительно отправляет мигрантов из Абхазии на "груз 200" в Украину: подробности

Стало известно как русские войска приобщают других.

В России участились случаи принудительной мобилизации мигрантов, работающих на стройках.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

По информации правозащитников, оккупанты используют шантаж как инструмент для привлечения мигрантов к участию в войне против Украины. Если мигранты отказываются подписывать контракты или воевать, им грозят депортацией на дому.

Колаж ТСН / Фото надано Правозахисна група / Володимир Оніщенко

В РФ абхазов-мигрантов снимают с работы, чтобы отправить воевать в Украине

Напомним, несмотря на действие международных санкций, экономика России располагает достаточными ресурсами, чтобы удерживать активный темп боевых действий еще около полутора лет.