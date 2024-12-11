Стало известно как русские войска приобщают других.
В России участились случаи принудительной мобилизации мигрантов, работающих на стройках.
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.
По информации правозащитников, оккупанты используют шантаж как инструмент для привлечения мигрантов к участию в войне против Украины. Если мигранты отказываются подписывать контракты или воевать, им грозят депортацией на дому.
Напомним, несмотря на действие международных санкций, экономика России располагает достаточными ресурсами, чтобы удерживать активный темп боевых действий еще около полутора лет.