РФ принудительно отправляет в горячие точки фронта военных, отказавшихся воевать — ISW

Российские военные удерживают военнослужащих в пунктах базирования воинских частей в РФ в ожидании суда за отказ.

Российское военное руководство принудительно отправляет своих военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях РФ, на фронт в Украине, в частности, на север Харьковской и Донецкой областей.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что вместо того, чтобы предстать перед судом за отказ участвовать в боевых действиях, российские военные принудительно отправляются на фронт в Украине.

3 июня российское оппозиционное издание "Верстка" заявило, что российские военные удерживают военнослужащих в пунктах базирования воинских частей в РФ в ожидании суда за отказ воевать, прежде чем внезапно отменить суды и немедленно отправить в Украину.

Издание пишет , что российские власти использовали физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат "добровольцами" поехать в Украину, прежде чем заставить других из их камер под угрозой оружия и транспортировать их на линию фронта.

Американские аналитики, ссылаясь на "Верстку", что российские власти отменили суды над по меньшей мере 170 военнослужащими, отказавшимися воевать, и отправили их в Украину. Журналисты утверждают, что об этом не знали ни следователи, ни прокуроры, ни адвокаты.

" Российские военные отправляют призывников и "небоеспособных" резервистов, подписавших контракты с Министерством обороны (МО), на небоевые функции в пограничных войсках России, чтобы освободить опытных военных для российской наступательной операции на севере Харьковской области. Российские военные также посылают воевать дезертирам", – цитирует ISW российское оппозиционное издание.

Ранее ISW оценивало, что российские войска, вероятно, "начали наступательную операцию на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недостаточной. МО России, возможно, отправляет ожидающих испытаний военнослужащих на фронт в Харьковской области для укрепления ограниченных сил в этом районе".

Напомним, армия РФ заменяет тяжелую бронетехнику на фронте мотоциклами.

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