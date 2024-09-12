РФ приостановила наступление на Покровск и ищет слабые места на других участках фронта - эксперт

Пока россияне очень активно начали применять КАБы.
Российские захватчики приостановили наступательную операцию на Покровском направлении, но провожают прощупывать оборону украинцев в других местах, чтобы найти слабые участки фронта.
Об этом в эфире канала РБК-Украина заявил военный эксперт Михаил Жирохов.
"После приостановки операции они (россияне, – ред.) начали искать слабые места на линии фронта и перебрасывать силы туда. Сейчас они очень активизировались на Лиманском направлении, на Угледаре они активизировались очень сильно", – пояснил эксперт.
В то же время Жирохов рассказал, что россияне очень активно начали применять КАБы.
"Поддержка КАБов колоссальна. Вчера КАБы падали на позиции каждые пятнадцать минут. Это приводит к некоторым территориальным потерям", — отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали активный штурм в Курской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия ударила "Искандерами" по скоплению украинских военных во время построения.
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