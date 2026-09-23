Армия РФ. / © Associated Press

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Кремль, вероятно, активизировал заявления о якобы окружении украинских войск на фоне сессии Генассамблеи ООН и недавних успехов ВСУ на северном фланге Крепостного пояса.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики подчеркивают, что военные чиновники РФ неоднократно делали ложные заявления об оцеплении ВСУ. В частности, в Курской области в октябре 2024-го, в Купянске Харьковской области осенью и зимой 2025-2026-х, а также на Рубцовском направлении возле Лимана в июне этого года. Недавно Минобороны РФ и милблогеры заявили о якобы окружении украинских войск на северо-востоке между направлениями на Большой Бурлук и Волчанск.

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«Министерство обороны, вероятно, сейчас распространяет заявления об окружении, чтобы поддержать российские дипломатические обязательства на сессии Генассамблеи ООН 21-28 сентября, целью которой будет содействие капитуляции Украины для прекращения войны», — отмечают в ISW.

В Институте акцентируют внимание на том, что последнее заявление Министерства обороны России относительно Доброполья также появилось на фоне того, что войска Сил обороны ликвидировали выступление оккупантов к северу от Лимана. Именно это заставило военное командование страны-агоэссорки пересмотреть свои более широкие планы использования наступательной активности на Лиманском и Добропольском направлениях для проведения широкого окружения крепостного пояса и всей Донецкой области.

«Ошибочное утверждение Министерства обороны об окружении вокруг Доброполья частично преследует цель отвлечь внимание от этих недавних украинских успехов», — подытожили в ISW.

Ситуация на фронте — последние новости

Аналитики DeepState сообщили, что ВСУ вернули контроль над территорией у Западного в Харьковской области. Кроме того, украинские военные продолжают продвижение в лесном массиве западнее Двухлетней на Купянщине.

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Ранее в ISW информировали, что россияне прорываются с севера через газовые трубы. магистрального газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород». Таким образом, оккупанты возобновили попытки инфильтрации на территорию Сумской области со стороны Суджи (Курская область РФ).

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