РФ привлекает резервы для наступления: смогут ли оккупанты пробить оборону ВСУ

Российские войска направляют технические и оперативные резервы для поддержания темпа наступления на востоке Украины.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что военный обозреватель Константин Машовец в Facebook сообщил, что российское военное командование выделяет тактические и оперативные резервы для наступления на Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области, чтобы не допустить дальнейшей стабилизации линии фронта украинскими силами в этих районах.

По его словам, многие из этих резервов предназначались для прорыва украинской обороны, а не для поддержки текущих наступающих российских операций.

Сообщается, что ВС РФ недавно направили дополнительные подразделения 3-го армейского корпуса для боевых действий юго-западнее Бахмута. Также были отправлены неуказанный резервный полк 20-й мотострелковой дивизии и 10-й танковый полк для боевых действий юго-западнее Донецка.

Кроме того, как говорится в отчете, части 272 мотострелкового полка отправились на Лиманское направление.

Машовец добавил, что оккупанты все еще владеют резервами для дальнейшей активизации наступательных операций, но этих резервов, вероятно, будет недостаточно, чтобы разрушить оборону Украины.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины в начале марта смогли закрепиться западнее Авдеевки и замедлить продвижение российских оккупантов. Однако ВС РФ могут возобновить наступление.

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