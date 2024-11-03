РФ привлекла резервы и много штурмовых групп: военный о наступлении на Покровск

Численность вражеских групп на этом участке фронта не уменьшается.

Ситуация в Покровском направлении остается сложной. В конце октября оккупанты начали штурмовые действия, привлекая большие резервы в направлении Селидового.

Об этом заявил офицер бригады, майор Виталий Миловидов в интервью "Украинскому радио".

По его словам, захватчики сконцентрировали основные силы и основной удар по направлению населенного пункта Вишневое.

"Чисельность вражеских групп не уменьшается. Враг подготовил большое количество резервов, привлек их одновременно по нескольким направлениям, готовя заранее себе плацдармы для продвижения южнее и севернее. Также привлекает большое количество штурмовых групп, которые пытаются двигаться и в день, и ночью", — подчеркнул. военный.

Российские военные обстреливают артиллерией разного калибра, активно применяет РЭБ-средства, пытаются привлекать бронированную технику. По словам Миловидова, в течение вчерашних суток на позиции его подразделения – 15-й бригады оперативного назначения НГУ – осуществлялись семь попыток наступлений. Украинские защитники их успешно отбили

На Покровском направлении войска РФ привлекают большое количество живой силы и регулярно применяют тактику массированных пехотных штурмов.

"Относительно Покровска, город весомый и логистически выгодный. Враг намерен реализовать свои стратегические цели. Стоит сдерживать на тех рубежах, которые есть. Речь о Покровске нужно немного отсрочивать или не ставить в перспективу и прилагать максимум усилий, чтобы не допустить продвижения врага дальше. Сегодня прилагается максимум усилий, привлекаются все имеющиеся силовые средства для того, чтобы этого не допустить", – сказал военнослужащий.

Как сообщал военный эксперт Дмитрий Снегирев, российская армия пытается окружить группировку ВСУ в Донецкой области. Армия РФ давит на позиции украинских защитников в районе города Часов Яр.

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