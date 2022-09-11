РФ признала погибшими 50 тыс воинов, по 8 тыс. ежемесячно – Жданов

Жданов подтвердил, что письмо Минобороны РФ, выложившее в Сеть один из оппозиционных российских политиков, настоящее.
Российские власти действительно знают, что потери оккупантов в Украине достигли 50 тыс. человек убитыми.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Очень интересные новости, я предлагаю ознакомиться с ними особенно читателям из РФ. В Сеть один из оппозиционных российских политиков выложил документ. Он оказался не фейковым, документ настоящий. Это письмо минобороны России к мининстерству финансов, где миноброны РФ просит профинансировать выплаты семьям погибших военнослужащих в количестве 50 тыс. человек. То есть реальные потери России – 50 тысяч убитыми. Это указано в письме", – сказал эксперт.
Также Жданов обратил внимание на еще одну интересную вещь. В частности, российское минобороны просит министерство финансов учесть, что потери российских военных могут составлять до 8 тыс. ежемесячно.
"Письмо получило подтверждение из нескольких источников, в том числе иностранных разведок. А официально на телевидении РФ "потерь нет", — отметил эксперт.
Ранее Олег Жданов объяснил, почему россияне так быстро отступают в Харьковской области.
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