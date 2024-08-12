РФ признала потерю почти 30 населенных пунктов Курщины: Deep State подсчитал реальное количество

Канал отмечает, что сейчас почти никто не знает реального числа контролируемых Украиной населенных пунктов Курщины.

Российский губернатор Курщины на совещании у Путина признал потерю 28 населенных пунктов области. Но, по подсчетам аналитического канала Deep State, их количество значительно больше.

"По нашим подсчетам, ориентировочно 44 населенных пункта удалось освободить и еще в 10 статус неизвестен. Оценка крайне консервативна", — отмечают в Deep State.

Канал отмечает, что сейчас почти никто не знает реального числа контролируемых Украиной населенных пунктов Курщины. Например, есть села, возле которых была фотография наших бойцов, но контроль не был установлен. Поэтому оценка и консервативна.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что в настоящее время под контролем ВСУ находится около 1000 км территории России.

Президент Зеленский в свою очередь поручил разработать гуманитарный план для Курщины.

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