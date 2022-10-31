РФ продолжает бездушные и варварские удары по народу Украины: в посольстве США отреагировали на атаку врага

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на утреннюю атаку Украины российскими оккупантами.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Как и миллионы украинцев, наша команда посольства США в Киеве снова в укрытии, поскольку Россия продолжает бездушные и варварские ракетные удары по народу Украины, пытаясь оставить страну в холоде и тьме в преддверии зимы", — подчеркнула Бринк.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде областей и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение.

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Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Рогу, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В результате ракетных обстрелов нарушен также график курсирования поездов "Укрзализныци".

В то же время, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских крылатых ракет.

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