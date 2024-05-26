РФ продолжает давить на Харьковщине и в Покровск – главное со сводки Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
С начала суток 26 мая количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 83.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19.00 26 мая.
Почти в два раза за день возросла активность врага на Купянском направлении. А больше всего боев с начала этих суток произошло на Покровском направлении.
Наступление РФ в Харьковской области
На Харьковском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. У последнего населенного пункта ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемых авиабомб.
На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов – еще два произошло по территориям близ Богуславки и Шейковки.
Наступление РФ в Донецкой области
На Лиманском направлении по состоянию на 19:00 идет бой в районе Тернов.
На Покровском направлении произошло уже 31 боевое столкновение. Противник при поддержке авиации направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.
За сегодняшний день захватчики уже потеряли на направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет.
Россияне продолжают бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами на Времевском направлении, у Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боеприкосновений не изменилось.
На Кураховском направлении два КАБа россияне сбросили в район Константиновки.
Левый берег Херсонщины
На Приднепровском направлении, в районе Кринок, общее количество российских атак выросло до четырех.
Ранее министр обороны Умеров рассказал, сколько КАБов россияне применили с начала года.
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