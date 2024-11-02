РФ продолжает интенсивные штурмовые действия по нескольким направлениям - Сырский

Россия продолжает интенсивные штурмовые действия по нескольким направлениям, используя количественное преимущество в личном составе и военной технике.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он рассказал, что провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Сырский отметил, что вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности. Во время разговора он отметил важность усиления военно-технической поддержки ВСУ.

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Враг не прекращает штурмовые действия по нескольким направлениям, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах", — отметил Сырский.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Кураховском и Покровском направлениях.

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