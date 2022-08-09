РФ продолжает "кошмарить": оккупанты открыли огонь из РСЗО по Днепропетровщине, есть пострадавшие

Во вторник, 9 августа, вечером российские войска обстреляли Мировскую громаду в Никопольском районе Днепропетровщины. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Вражеские войска открыли огонь по громаде из реактивных систем залпового огня, зафиксировали 40 "прилетов".

Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши громады. Обстреляли Мировскую громаду в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения", — написал Лукашук.



По его словам, из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод. В настоящее время точная информация о разрушениях выясняется.

Тем временем глава Никопольского РВА предупредил, что опасность обстрела прибрежных территорий Каховского водохранилища – сохраняется.

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