РФ продолжает "кошмарить": оккупанты открыли огонь из РСЗО по Днепропетровщине, есть пострадавшие

Во вторник, 9 августа, вечером российские войска обстреляли Мировскую громаду в Никопольском районе Днепропетровщины. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.
Вражеские войска открыли огонь по громаде из реактивных систем залпового огня, зафиксировали 40 "прилетов".
Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши громады. Обстреляли Мировскую громаду в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения", — написал Лукашук.
По его словам, из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод. В настоящее время точная информация о разрушениях выясняется.
Тем временем глава Никопольского РВА предупредил, что опасность обстрела прибрежных территорий Каховского водохранилища – сохраняется.
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