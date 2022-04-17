РФ продолжает обстреливать Одесскую область из оккупированного Крыма

Ситуация полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины и Военно-Морских Сил, однако РФ пытается и дальше обстреливать регион из оккупированного Севастополя и Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Военнослужащие национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора подготовили позиции для встречи российских солдат и могут нанести эффективный удар, сообщили в ВМС.

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Россия, по данным пресс-службы, ранее пыталась высадить свои диверсионные группы с моря, а также подходили на своих кораблях к берегам Одесской области, чтобы нанести ракетный удар, но их уничтожало украинское ПВО.

А в пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что в Черноморской операционной зоне продолжают маневрировать вооруженные ракетами российские корабли. Уровень угрозы ракетных ударов и высадки десанта остается высоким.

Ранее стало известно, что российские оккупанті пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку в Одессе и области.