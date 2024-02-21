РФ продолжает попытки наступления на Лимано-Купянском направлении – ВСУ уничтожили почти 100 вражеских дронов

На Лимано-Купянском направлении продолжаются боевые столкновения с оккупационной армией России.

В Харьковской области Купянск остается основной целью для оккупантов. Там есть железная дорога и там можно разместить логистический хаб для снабжения группировки войск РФ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, с конца лета на Лимано-Купянском направлении проводились мощные фортификационные оборудования со стороны ВСУ. Там возводились мощные укрепрайоны, делались противотанковые рвы, минировались все угрожающие направления.

"Эта работа постоянно проводится и сейчас. Наши военные устанавливают там "зубы дракона" и окапываются", — отметил он.

Евлаш рассказал, что за минувшие сутки враг совершил там 763 обстрела и восемь авиационных ударов.

"Оккупанты сбрасывали управляемые авиационные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды. Иногда по позициям украинских защитников применялось по 25 таких снарядов за один заход", — уточнил Илья Евлаш.

На этом участке фронта произошло десять боевых столкновений, в ходе которых было ликвидировано 368 захватчиков, 154 единицы военной техники россиян уничтожены и повреждены. В частности, противником потеряно 99 дронов.

Напомним, Буданов назвал количество оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.

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