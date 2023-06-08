РФ продолжает производить "Искандеры" и "Калибры": в ГУР назвали объемы и цели для России

Российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Украину, поскольку в РФ сохраняется возможность производства нового ракетного вооружения.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

"У них сохраняется возможность производства нового ракетного вооружения. Кроме того, когда мы говорим о ракетных ударах, они бывают разные. На первом этапе полномасштабного вторжения и затем – при попытках погрузить Украину в полный блекаут – они ракет не жалели. Тогда Россия израсходовала большую часть имеющихся запасов своего высокоточного ракетного вооружения. После зимней абсолютно проигрышной истории с так называемым ракетным блицкригом по энергетике было определенное затишье. И за это время они несколько выработали. К примеру, где-то 30 "Калибров" рашисты могут производить ежемесячно. "Кинжалов" или "Искандеров" – меньше", — рассказал Андрей Юсов.

По его словам, у россиян поменялась тактика. Теперь она гибридная, когда применяются и "Шахеды", и баллистика, и крылатые ракеты одновременно.

“Если раньше обстрелы были по всей Украине, то сейчас враг выбирает для себя ключевые цели. И Киев сегодня стал сакральной целью для путинского режима. На эти атаки у них есть еще ресурсы. Но повторять столь массированные масштабные ракетные удары, которые были по всей территории Украины с начала полномасштабного вторжения и зимой, у них сейчас нет возможности”, — добавил представитель ГУР.

Напомним, что "коллективный Путин" становится все более агрессивным и все меньше доверяет окружающим.

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