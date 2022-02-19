РФ продолжает сеять панику новостями о запрете мужчинам покидать "Л/ДНР" и ЧС в Ростовской области

РФ продолжает сеять панику новостями о запрете мужчинам покидать "Л/ДНР" и ЧС в Ростовской области

Боевики распространяют фейки о якобы "диверсиях со стороны Киева".

РФ продолжает нагнетать панику на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Так, в российских и оккупационных СМИ и телеграм-каналах распространяют информацию о якобы объявленной мобилизации в "Л/ДНР" и запрете мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет выезжать с территории фейковых республик.

Вместе с тем, пропагандистское российское издание ТАСС пишет, что в Ростовской области, куда пророссийские оккупанты принудительно вывозят мирных жителей оккупированной части Донбасса, вводится режим чрезвычайной ситуации. Также росСМИ распространяют информацию, что в "ДНР" якобы приостановлен учебный процесс.

Напомним, 18 февраля главари самопровозглашенных "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об "угрозе войны" и принудительном вывозе мирных жителей, чтобы обвинить Украину в "агрессии". Однако, как оказалось, эти видеообращения боевики записали заранее еще 16 февраля – до того, как по версии России "Украина начала атаку", что свидетельствует о заранее запланированной операции российских оккупантов.

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