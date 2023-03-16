РФ продолжает штурмовать Бахмут и готовится к новому наступлению на Угледар: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

За сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 16 марта.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфинское, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищине, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовать город Бахмут .

Украинские защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Ивановского и Григоровки. Под вражеские обстрелы попали, в частности, Васюковка, Железнянское, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки.

Россияне продолжают подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Под обстрелы попали районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения:

в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Запорожье;

Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Зимовщик и Днепровское Херсонской области и сам Херсон.

Ответные удары

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления,

2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника,

2 радиолокационные станции,

склад горюче-смазочных материалов врага.

РФ продолжает воровать украинское зерно

Так, в оккупированном Бердянске Запорожской области из акватории морского порта отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей.

Принудительная паспортизация населения продолжается

Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной части Запорожской области. Так, в городе Токмак, российская оккупационная "власть" вместе с ФСБ, угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов РФ.

Жителей пугают, что их детей вывезут в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.

Напомним, что британское Минобороны опубликовало новую карту боевых действий. Согласно изложенным данным, самым сложным участком на фронте остается Бахмутское направление. Россияне также пытаются прорвать украинскую оборону возле Угледара, Марьинки и Авдеевки.

В свою очередь в ВСУ рассказали о важности обороны Бахмута и объяснили, что оборона города закладывает основу для дальнейшего контрнаступления.

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