"РФ продолжает террор": в ОВА предупредили харьковчан об усилении обстрелов и оценили возможность повторного наступления

Оккупанты распространяют информацию о возможном повторном наступлении на Харьков.
В ближайшие дни российская армия усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Жителей Харьковщины просят не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в видеообращении.
Чиновник подчеркнул, что украинские защитники готовы к любым действиям врага, в регионе ежедневно усиливают фортификационные сооружения и оборонные возможности. По его словам, в случае попытки пойти вперед – врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери.
"В последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков. Уверяем: мы готовы к любым действиям врага. Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов — неудачные. Захватчики понесут потери в живой силе и технике", — подчеркнул Синегубов.
В то же время, он призвал людей соблюдать правила воздушной тревоги, а во время объявление сирены — оставаться в укрытиях.
"Не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей. Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области", — подытожил он.
Напомним, оккупанты пытались прорваться на Харьковщине, но получили "на орехи" от ВСУ.
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