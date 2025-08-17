- Дата публикации
-
Категория
Война
- Количество просмотров
- 290
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ продолжает терять личный состав и технику: Генштаб обновил данные
За минувшие сутки оккупанты на фронте потеряли 900 человек и четыре танка.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 069 950 человек.
Об этом 17 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1069950 (+900) человек
танков — 11116 (+4)
боевых бронированных машин — 23143 (+8)
артиллерийских систем — 31589 (+49)
РСЗО — 1468 (+1)
средства ПВО — 1208 (+1)
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 51528 (+186)
крылатые ракеты — 3558
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 58821 (+88)
специальная техника — 3942
Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали по поводу потерь российской армии в войне с Украиной. Сейчас у оккупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов.