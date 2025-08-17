ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

РФ продолжает терять личный состав и технику: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки оккупанты на фронте потеряли 900 человек и четыре танка.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 069 950 человек.

Об этом 17 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1069950 (+900) человек

  • танков — 11116 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23143 (+8)

  • артиллерийских систем — 31589 (+49)

  • РСЗО — 1468 (+1)

  • средства ПВО — 1208 (+1)

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 51528 (+186)

  • крылатые ракеты — 3558

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 58821 (+88)

  • специальная техника — 3942

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали по поводу потерь российской армии в войне с Украиной. Сейчас у оккупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов.

