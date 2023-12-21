РФ продолжает уничтожать Никополь на Днепропетровщине: за день – 15 обстрелов, есть погибшие (фото)

Оккупанты не прекращают каждый день обстреливать Никополь.

За сегодня, 21 декабря, российские оккупанты полтора десятка раз за атаковали Никопольщину (Днепропетровская область).

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, враг применил 9 дронов-камикадзе. Также отстилал из тяжелой артиллерии.

В результате вражеских атак в Никополе, к сожалению, есть жертвы и пострадавший.

"Истерзанные промышленное предприятие и церковь. Повреждены пятиэтажка, 7 частных домов. 2 хозяйственные сооружения уничтожены и еще 6 – разбиты. Разбитые автостоянка и 5 машин. Зацепило линии электропередач", – сказал Лысак.

Последствия обстрела Никополя 21 декабря

Кроме того, россияне обстреливали Марганецкую и Покровскую сельскую громаду. Там обошлось без погибших и раненых.

По состоянию на 19.48 в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.