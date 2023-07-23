"РФ продолжит ракетные атаки на юг": Гуменюк озвучила цель оккупантов

Россияне ранее уже прибегали к похожей тактике атак по Украине.

РФ продолжит наносить ракетные атаки по югу Украины, поскольку еще не достигла поставленных целей. Речь идет, в частности, о пересмотре "зернового соглашения" в его пользу.

Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Россия при обстреле Одессы ночью 23 июля применила около двух десятков ракет пяти видов разного базирования – наземного, морского и воздушного.

"Южные регионы продолжают быть под прицелом врага, поскольку они еще не добыли в борьбе то, за что начинали борьбу... Они хотели пересмотра "зернового соглашения" в их пользу, чтобы прерогатива была за ними, доминирование в Черном море за ними и попутно ослабление санкций", — отметила Гуменюк.

В Черном море остается один ракетоноситель. Это подлодка, снаряженная четырьмя "Калибрами", все их она и использовала во время ночной атаки.

По словам спикера "ОК Юг", россияне ранее уже прибегали к похожей тактике, когда атаковали Украину прямо из бухты не выводя ракетоноситель на боевое дежурство в открытое море.

"Уровень угрозы для южных регионов остается чрезвычайно высоким. Враг будет продолжать терроризировать и Одесскую и Николаевскую и Херсонскую. Они хотели пересмотра зернового соглашения в их пользу, чтобы прерогатива была за ними, доминирование в Черном море за ними и попутно ослабление санкций", — резюмировал.

Как ранее сообщили в Оперативном командовании "Юг", РФ атаковала Одессу этой ночью по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования : это "Калибры", "Ониксы", Х-22, Искандер-К, а также баллистические "Искандер-М".

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