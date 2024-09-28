РФ продвигается в Донецкой области и захватила еще один город: детали от ISW

Войска РФ продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко, а также захватили город Железный юго-восточнее Торецка. На Покровском направлении захватчики продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты недавно подтвердили наступление в Торецке и юго-восточнее города. Геолокационные кадры за 21 и 27 сентября показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко.

Геолокационные кадры за 27 сентября указывают на то, что захватчики недавно продвинулись в северо-западном Железном и захватили этот населенный пункт.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту "Новогродовская №1/3" к западу от Новогродовки.

Министерство обороны РФ 27 сентября заявило, что российские войска захватили Мариновку в течение недели с 21 по 27 сентября. По данным ISW, оккупанты захватили населенный пункт 10 сентября.

Российские войска продолжали наступательные действия:

восточнее Покровска в районах Зеленого Поля, Крутого Яра, Воздвиженки, Новоторецкого, Гродовки;

к югу от Покровска у Даченского;

юго-восточнее Покровска — Новогродовка, Селидово, Николаевка, Лисовка, Мариновка, Красный Яр, Цукурино, Желание Второе.

Российские источники утверждали, что 26 и 27 сентября русские войска продвинулись к Угледару и близ него. ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

Сообщается, что 27 сентября российские войска атаковали юго-западнее Великой Новоселки возле Новодаровки, но не продвинулись.

Напомним, спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин заявил, что армия РФ готовит новый штурм. Оккупанты опрокидывают технику на поле боя в Запорожской области.

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