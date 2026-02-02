- Дата публикации
РФ продвинулась у Доброполья и Приморского — обновленные данные с фронта
Российские войска продвигаются в районах Доброполья и Приморского, свидетельствуют обновленные данные о ситуации на фронте.
На фронте зафиксированы новые продвижения русских войск. Согласно обновленной информации по аналитическим картам боевых действий, противник продвинулся вблизи Доброполья, а также в районе населенного пункта Приморское.
Об этом пишет аналитический проект DeepState.
Детали о масштабах продвижения пока не уточняются. Аналитики отмечают, что ситуация на этих участках остается динамичной, а данные могут изменяться в зависимости от боевых действий.
В то же время официальные комментарии Генерального штаба ВСУ относительно изменений линии фронта именно на этих направлениях пока не обнародованы.
Эксперты напоминают, что информация о картах боевых действий базируется на открытых источниках и требует подтверждения со стороны военного командования.
Ситуация на востоке и юге Украины остается напряженной, а боевые столкновения продолжаются по нескольким направлениям.
Напомним, что РФ активизировала атаки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей : под угрозой ключевая линия обороны.