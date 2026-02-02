ТСН в социальных сетях

РФ продвинулась у Доброполья и Приморского — обновленные данные с фронта

Российские войска продвигаются в районах Доброполья и Приморского, свидетельствуют обновленные данные о ситуации на фронте.

Российские военные

Российские военные / © Associated Press

На фронте зафиксированы новые продвижения русских войск. Согласно обновленной информации по аналитическим картам боевых действий, противник продвинулся вблизи Доброполья, а также в районе населенного пункта Приморское.

Об этом пишет аналитический проект DeepState.

Детали о масштабах продвижения пока не уточняются. Аналитики отмечают, что ситуация на этих участках остается динамичной, а данные могут изменяться в зависимости от боевых действий.

В то же время официальные комментарии Генерального штаба ВСУ относительно изменений линии фронта именно на этих направлениях пока не обнародованы.

Эксперты напоминают, что информация о картах боевых действий базируется на открытых источниках и требует подтверждения со стороны военного командования.

Ситуация на востоке и юге Украины остается напряженной, а боевые столкновения продолжаются по нескольким направлениям.

