РФ проиграет войну, если контрнаступление Украины удастся – Зеленский

Зеленский сказал, что новости с линии фронта "в общем-то положительные", но "ситуация очень сложная".

Украинские войска во время контрнаступления встречают очень жесткое сопротивление, но новости с передовой "в целом положительные".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

По его словам, Россия оказывает отчаянное сопротивление украинскому контрнаступлению.

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть текущую кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну", — отметил глава государства.

Зеленский сказал, что новости с линии фронта "в общем положительные", но "ситуация очень сложная", добавив, что медленное снабжение нового западного оружия, такого как истребители, способствует оборонным усилиям России.

Он также ответил бывшему президенту Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону ДеСантису, кандидатам в президенты от Республиканской партии, подвергшим сомнению необходимость продолжения американской военной поддержки Киева. Зеленский пригласил их приехать в Украину, предупредив, что поражение украинцев будет означать лишь более широкий конфликт с Москвой.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности переговоров с РФ, президент Украины сказал, что "сегодня в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Путиным и положить конец войне".

Напомним, в The Economist проанализировали первые две недели контрнаступления ВСУ и поделились прогнозами, будет ли он успешен.

Ранее сообщалось, что ВСУ имеют успехи в Запорожской области. Там Силы обороны продвинулись до 1,5 км по направлению села Новопокровка. Также украинским военным удалось продвинуться в районе Угледара.

Читайте также: