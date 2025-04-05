РФ производит и закупает много ракет: ISW об угрозе нового удара

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Число ударов российских беспилотников по Украине возросло более чем на 50 процентов с февраля 2025 года по сравнению с январем 2025 года.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики убеждены, что благодаря этим ударам РФ хочет получить уступки от Украины во время текущих переговоров с Соединенными Штатами.

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По их словам, неуказанный официальный представитель НАТО заявил 3 апреля, что Россия производит значительное количество ракет внутри страны и закупает дополнительные ракеты в Северной Корее, чтобы увеличить запасы ракет в рамках подготовки к предстоящим масштабным ракетным ударам по Украине.

«Эти оценки согласуются с наблюдениями ISW по поводу последних российских ударных пакетов, которые состояли преимущественно из беспилотников», — говорится в сообщении Института изучения войны.

Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу количество погибших увеличилось до 19, из них — 9 детей. Пострадали 68 человек. Из них четверо детей находятся в тяжелом состоянии.