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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
941
Время на прочтение
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РФ производит и закупает много ракет: ISW об угрозе нового удара

В ISW предупреждают, что Россия производит и закупает много ракеты в рамках подготовки к предстоящим масштабным ударам по Украине.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
РФ производит и закупает много ракет: ISW об угрозе нового удара

© ТСН.ua

Число ударов российских беспилотников по Украине возросло более чем на 50 процентов с февраля 2025 года по сравнению с январем 2025 года.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики убеждены, что благодаря этим ударам РФ хочет получить уступки от Украины во время текущих переговоров с Соединенными Штатами.

По их словам, неуказанный официальный представитель НАТО заявил 3 апреля, что Россия производит значительное количество ракет внутри страны и закупает дополнительные ракеты в Северной Корее, чтобы увеличить запасы ракет в рамках подготовки к предстоящим масштабным ракетным ударам по Украине.

«Эти оценки согласуются с наблюдениями ISW по поводу последних российских ударных пакетов, которые состояли преимущественно из беспилотников», — говорится в сообщении Института изучения войны.

Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу количество погибших увеличилось до 19, из них — 9 детей. Пострадали 68 человек. Из них четверо детей находятся в тяжелом состоянии.

Дата публикации
Количество просмотров
941
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