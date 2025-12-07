РФ прорывает фронт: NYT сообщил, чего ждать зимой

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

В последние месяцы ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, российские войска продвигаются по нескольким направлениям.

Об этом пишет издание NYT.

Журналисты обращают внимание, что в последние недели оккупанты добились успехов на нескольких направлениях. Они близки к захвату Покровска и практически оцепили Мирноград. Они также продвигаются скорее в южной части Запорожья.

В то же время Кремль активизировал продвижение ложного нарратива о якобы неизбежности победы РФ, пытаясь создать впечатление, что Украина и Запад должны как можно быстрее принять российские требования.

В ВСУ признают, что обстрелы со стороны усилились. В частности, Олег Войцеховский, украинский капитан, чья часть расположена недалеко от Лимана, заявил, что российские войска атакуют «постоянно и по всем направлениям».

«Удары беспилотников, обстрелы — это никогда не прекращается. В последние два месяца чувствуется рост интенсивности боевых действий», — отметил он.

«Наступление зимы может снизить темпы российского наступления на широком фронте, а также передвижение украинских войск. Преобладание беспилотников еще больше замедляет ход событий, заставляя отказаться от массированных атак пехоты. Однако в России неисчерпаем источник солдат», — пишут журналисты издания.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что война России против Украины может завершиться и без победы или поражения одной из стран.