РФ прорывается к Купянску: ситуация на левом берегу критическая, там до сих пор находится 1100 человек

Левобережье реки Оскол стало эпицентром наиболее интенсивных боев, и ситуация там критическая, говорит глава ГВА.
Российские оккупанты 13 ноября прорвались в Купянск, но закрепиться им не удалось. Между тем на левом берегу Купянска (город расположен на реке Оскол) все еще остается 1100 гражданских людей. Там отсутствует вода, газ и электроэнергия, а россияне совершают постоянные обстрелы.
Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире "Громадського радіо".
Он заверил, что на территории Купянской громады нет ни одного оккупанта или техники страны-агрессора, уверяет начальник ГВА.
В то же время враг не прекращает обстрелы города из разных видов вооружения.
"Для гражданского населения угроза ежесекундная, не только на той части, где были, так скажем, непосредственно контактные бои, но и по всей территории громады. Враг осуществляет террор постоянно, обстреливая из всех видов вооружения", — говорит глава ГВА.
По его словам, была объявлена обязательная эвакуация, особенно для жителей левобережной части Купянска, где, в частности, расположены наиболее пострадавшие районы — Ковшаровка, Купянск-Узловой и район Заосколья. Левобережье Оскола стало эпицентром наиболее интенсивных боев, и ситуация там критическая, подчеркнул Беседин.
Сейчас в громаде остаются более 4 тысяч гражданских лиц. Из них около 1100 человек остаются на левом берегу Оскола.
Инфраструктура на левом берегу Купянска разрушена
По словам главы ГВА, если на правом берегу функционирует основная часть инфраструктуры (электричество, газоснабжение, частично водоснабжение, мобильная связь и интернет), то на левом берегу ситуация критическая.
"Отсутствует инфраструктура, как критическое электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение. Не работают больницы, не работают аптеки, Укрпочта, коммунальные предприятия в связи с большой интенсивностью обстрелов и большим количеством разрушений, в том числе критической инфраструктуры. Нет возможности сейчас восстановить это ... Враг сейчас не дает этого сделать", – сообщил Беседин.
Напомним, что 13 ноября российский десант прорвался на левый берег города Купянск Харьковской области. Однако украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов.
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