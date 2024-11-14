РФ прорывается к Купянску: ситуация на левом берегу критическая, там до сих пор находится 1100 человек

Левобережье реки Оскол стало эпицентром наиболее интенсивных боев, и ситуация там критическая, говорит глава ГВА.

Российские оккупанты 13 ноября прорвались в Купянск, но закрепиться им не удалось. Между тем на левом берегу Купянска (город расположен на реке Оскол) все еще остается 1100 гражданских людей. Там отсутствует вода, газ и электроэнергия, а россияне совершают постоянные обстрелы.

Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире "Громадського радіо".

Он заверил, что на территории Купянской громады нет ни одного оккупанта или техники страны-агрессора, уверяет начальник ГВА.

В то же время враг не прекращает обстрелы города из разных видов вооружения.

"Для гражданского населения угроза ежесекундная, не только на той части, где были, так скажем, непосредственно контактные бои, но и по всей территории громады. Враг осуществляет террор постоянно, обстреливая из всех видов вооружения", — говорит глава ГВА.

По его словам, была объявлена обязательная эвакуация, особенно для жителей левобережной части Купянска, где, в частности, расположены наиболее пострадавшие районы — Ковшаровка, Купянск-Узловой и район Заосколья. Левобережье Оскола стало эпицентром наиболее интенсивных боев, и ситуация там критическая, подчеркнул Беседин.

Сейчас в громаде остаются более 4 тысяч гражданских лиц. Из них около 1100 человек остаются на левом берегу Оскола.

Купянск на карте / Фото: Deepstatemap

Инфраструктура на левом берегу Купянска разрушена

По словам главы ГВА, если на правом берегу функционирует основная часть инфраструктуры (электричество, газоснабжение, частично водоснабжение, мобильная связь и интернет), то на левом берегу ситуация критическая.

"Отсутствует инфраструктура, как критическое электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение. Не работают больницы, не работают аптеки, Укрпочта, коммунальные предприятия в связи с большой интенсивностью обстрелов и большим количеством разрушений, в том числе критической инфраструктуры. Нет возможности сейчас восстановить это ... Враг сейчас не дает этого сделать", – сообщил Беседин.

Напомним, что 13 ноября российский десант прорвался на левый берег города Купянск Харьковской области. Однако украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов.

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