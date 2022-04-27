РФ просит союзников ввести "миротворцев" в Украину: в разведке рассказали, поддерживает ли это ОДКБ

РФ просит союзников ввести "миротворцев" в Украину: в разведке рассказали, поддерживает ли это ОДКБ

Российские оккупанты требуют от стран-членов ОДКБ ввести "миротворцев" на территорию Украины.

Однако эти государства пока отказывают это делать. Не планируют вводить "миротворцев" также и на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на настояние РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", — говорится в сообщении.

Эти государства могут ввести свою миротворческую миссию только на территории Беларуси или РФ после официального нападения Украины на эти государства.

"15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался", — сообщили в ГУР. .

Все члены ОДКБ, кроме Беларуси, соблюдают нейтралитет в войне РФ против Украины.

Напомним, СБУ обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.

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