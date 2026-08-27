РФ просит у КНДР ракеты в три раза мощнее KN-23: что готовят Путин и Ким

Баллистическая ракета КНДР (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия ведет переговоры с Северной Кореей о новом пакете военной помощи и, в частности, просит передать баллистические ракеты KN-30. По данным украинской разведки, они примерно втрое мощнее KN-23/24, которые РФ уже применяет против Украины.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил в комментарии Liga.net.

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По его словам, в настоящее время передача России ракет KN-30 не зафиксирована. В то же время Москва пытается договориться с Пхеньяном о новых поставках вооружения в преддверии осенне-зимнего периода.

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По предварительным оценкам ГУР Россия просит у КНДР 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок. Речь также идет о возможном направлении ракетного подразделения численностью до 90 человек и контингента северокорейских военных в количестве от 30 до 50 тысяч человек. Где именно их могут использовать, пока неизвестно.

Часть ракет Россия уже получила

Черняк отметил, что из того вооружения, которое Москва пригласила у Пхеньяна, Россия уже получила 40 ракет KN-23/24. Две из них, по данным ГУР, РФ применила в ходе одной из недавних атак по Украине.

«Ракетный террор — часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктива и конфликтов внутри Украины. То есть агрессор таким образом оказывает давление на украинское общество, пытается взорвать нашу устойчивость», — заявил Черняк.

В ГУР ожидают, что окончательные объемы дальнейшей военной помощи Северной Кореи России могут быть определены во время переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ина в сентябре.

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Напомним, ранее соучредитель Центра поддержки аэроразведки, военнослужащий ВСУ Игорь Луценко предположил, что Россия может использовать разворачивающие в Воронежской области северокорейские ракеты для увеличения интенсивности ударов по Украине на фоне проблем с собственным производством ракетного вооружения. При этом их способность нести тяжелую боевую часть создает дополнительную угрозу украинским промышленным объектам и командным пунктам.

Также сообщалось, что Москва планирует привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР. Подготовка к приему северокорейских военных идет уже с июня в Воронежской области РФ.

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