"РФ просто имеет возможность убивать граждан другой страны": Подоляк объяснил логику обстрелов

У россиян нет логики обстрелов мирных городов Украины — они просто бьют, потому что имеют оружие.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последнюю массированную атаку, пишет "24 Канал".

"Логика очень проста, можно сформулировать фразой "россиянин есть россиянин". Если они могут нагадить – они это будут делать. Вот они накопили небольшой объем ракет. Кстати, масштаб ударов выглядит совсем иным, в отличие от прошлого года. Кроме того, нет задачи, как в прошлом году, когда они наносили удары по критической инфраструктуре, желая погрузить нас в масштабный блэкаут, в этом году они демонстрируют для всех, не только для Украины, для нас с вами это очевидно – что значит "русский мир" и что такое россиянин. Это человек, который может взять, потому что пока нет юридического и физического наказания, и убить гражданского гражданина другого государства, может нанести удары по многоэтажке в центре Киева или уничтожить большое количество жилья в Николаеве и т. д. Это сущность этой войны и здесь нет никакой геополитики, стратегических замыслов и т.д. У России просто есть возможность убивать граждан другой страны", — сказал он.

По словам Подоляка, сегодня они преступления масштабируют.

"Понимая, что эта война продолжается не по российскому сценарию, у них есть эти же крылатые ракеты, зенитные управляемые ракеты, баллистика и т.д. Они просыпаются утром: "Ага, можем же убить еще немного украинцев, ну-ка, отправляй туда крылатые ракеты". Военных целей и стратегического замысла нет, но есть классическая российская логика: россиянин – это россиянин", — добавил он.

Напомним, 7 февраля ВС РФ обстреляли мирные города Украины с помощью ракет и беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве и Львовской области.

По словам аналитиков, Россия экспериментирует с массовыми ударами, чтобы добиться максимально желаемого эффекта. Украина продолжает адаптироваться к новым условиям.

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