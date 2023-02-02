РФ проводит активную разведку и готовится к наступлению на некоторых направлениях: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 2 февраля.

Преступные обстрелы гражданской инфраструктуры

В результате удара в Краматорске повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили, есть жертвы среди мирного населения. Также противник нанес 3 авиационных удара.

Россияне совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенного пункта Камышаны Херсонской области. В результате получили ранения 4 человека, включая 5-летнего ребенка, который находится в состоянии средней тяжести. Также оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру Очакова в Николаевской области.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Где оккупанты наступают

Противник продолжает активную разведку. Также захватчики готовятся к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений.

В то же время завершено совместное обучение авиационной компоненты региональной группировки войск вооруженных сил РФ и Беларуси. Возвращения авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не зафиксировано.

Продолжаются обстрелы войсками РФ населенных пунктов вблизи государственной границы. В результате атак есть потери среди гражданского населения и разрушение частной собственности. Оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейные, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрилечей, Глубокого, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении россияне обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого влияния потерпели Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии захватчики "накрыли" районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении под артиллерийские обстрелы попали Херсон, а также Новокаиры, Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка Херсонской области.

Что в оккупации

На захваченных Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в Горловке все так называемые "бюджетные" и "коммунальные" учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника.

В районе Тавильжанки Купянского района Харьковщины противник готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский беспилотник типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления противника.

Напомним, что военный ВСУ сдавал россиянам позиции своих собратьев. Предателя задержали. Также сообщалось, что житель Харьковщины снабжал РФ запчасти для военных субмарин, из которых обстреливают Украину.

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