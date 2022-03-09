РФ проводит скрытую мобилизацию и нарушает гуманитарное право: сводка Генштаба

В рядах оккупантов распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 06:00 9 марта по поводу российского вторжения.
Ситуация на фронтах
На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий на Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах Нежина, Иваницы, Тростянца. Идет оборона Чернигова.
Украинские защитники Киева отражают наступление противника.
На Южном направлении военные совершают прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.
В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Воздушные Силы Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
Скрытая мобилизация врага
В связи с многочисленными потерями личного состава россияне продолжают проводить скрытую мобилизацию под видом учебного собрания в оккупированных Крыму и Донбассе, Краснодарском крае РФ. Враг активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.
Приднестровье
Оккупанты не исключают возможность привлечь к войне с Украиной НВФ непризнанного Приднестровья. Их общее количество – до 800 человек, однако морально-психологическое состояние остается на низком уровне.
Пропаганда РФ
В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, чтобы дискредитировать военно-политическое руководство нашего государства.
Преступления оккупантов
В населенных пунктах Черниговской области, временно оккупированных российскими войсками, захватчики нарушают нормы Международного гуманитарного права:
- скрывают вооружение и военную технику среди жилых домов и помещений сельскохозяйственных объектов;
- используют сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу;
- выводят из строя башни сотовой связи.
В Херсонской области военнослужащие РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.
В рядах оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
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