РФ проводит скрытую мобилизацию и нарушает гуманитарное право: сводка Генштаба

В рядах оккупантов распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 06:00 9 марта по поводу российского вторжения.

Ситуация на фронтах

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий на Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах Нежина, Иваницы, Тростянца. Идет оборона Чернигова.

Украинские защитники Киева отражают наступление противника.

На Южном направлении военные совершают прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

Скрытая мобилизация врага

В связи с многочисленными потерями личного состава россияне продолжают проводить скрытую мобилизацию под видом учебного собрания в оккупированных Крыму и Донбассе, Краснодарском крае РФ. Враг активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Приднестровье

Оккупанты не исключают возможность привлечь к войне с Украиной НВФ непризнанного Приднестровья. Их общее количество – до 800 человек, однако морально-психологическое состояние остается на низком уровне.

Пропаганда РФ

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, чтобы дискредитировать военно-политическое руководство нашего государства.

Преступления оккупантов

В населенных пунктах Черниговской области, временно оккупированных российскими войсками, захватчики нарушают нормы Международного гуманитарного права:

скрывают вооружение и военную технику среди жилых домов и помещений сельскохозяйственных объектов;

используют сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу;

выводят из строя башни сотовой связи.

В Херсонской области военнослужащие РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

В рядах оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

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