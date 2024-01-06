РФ проводит стратегическую наступательную операцию: генерал сообщил, где ведутся напряженные бои

Российские оккупационные войска проводят стратегическую наступательную операцию, но ВСУ не допускают существенного продвижения врага вперед. На нескольких участках фронта идут сильные бои.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, проходят интенсивные бои с применением со стороны противника авиационных, артиллерийских ударов, бронетехники. Кроме того, российские оккупанты привлекают значительные человеческие ресурсы.

Большие колонны бронетехники успешно разбиваются Силами обороны Украины. Наиболее напряженные бои идут вокруг Синьковки в Купянском районе Харьковской области, на Луганском направлении, и в районе Бахмута, Авдеевки. Серая зона зашла уже к западу от Марьинки, а также активизирует враг. действия на Бердянском направлении и Мелитопольском”, — рассказал Романенко.

Также в Херсонском направлении захватническая армия пытается ликвидировать украинские плацдармы на левом берегу Днепра.

"Враг перебрасывает резервы и наносит удары авиационные и артиллерийские. Но благодаря тому, что со стороны Сил обороны Украины производятся оборонные действия, контратаки, применяются дроны. ВСУ удерживают эту оборону", — добавил Романенко.

Напомним, The Telegraph опубликовало статью, что уже 15 января Россия может начать новое наступление под Харьковом. Тем временем в ГУР рассказали, где может активизироваться армия РФ. Так, речь идет о Купянске в Харьковской области.

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